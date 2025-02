Bergamonews.it - Associazione Proletari Escursionisti: “Camminata contro gli impianti Colere-Lizzola”

Il progetto per glisciistici nel comprensorio dinon piace a molti. Per contrastare questo progetto l’organizza per domenica 9 febbraio una.In occasione della mobilitazione nazionale La Montagna non si Arrende, domenica 9 febbraio “saremo sui sentieri che da secoli collegano Valbondione a, per ribadire la nostra contrarietà a un’opera dannosa e inutile” annuncia l’Ape, acronimo di. Il ritrovo è previsto alle 8 di domenica al parcheggio Bonaldi di Bergamo, zona rondò delle Valli e alle 9.15 a Grumetti di Valbondione. Da qui si partirà per una cammina, un giro ad anello di circa 10 chilometri, per un dislivello di 400 metri. Consigliata come attrezzatura: ramponcini, bacchette da neve, abbigliamento invernaleItinerarioDa Pianlivere, 970 mt circa, dopo Valbondione, si attraversa il fiume Serio e si prende a salire nel bosco con alcuni tornanti fino al nucleo di Maslana, 1150 mt circa.