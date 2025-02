Ilpiacenza.it - Assigeco per il riscatto, Bakery scoglio Mestre

La trasferta di Pesaro non ha consentito all’Piacenza di trovare la seconda vittoria consecutiva, con i padroni di casa bravi a indirizzare la partita in loro favore fin dalle prime battute. Per la prossima giornata di campionato i rossoblù tornano a giocare tra le mura di casa.