Quifinanza.it - Assicurazione sulla casa: cosa copre e quanto costa

Leggi su Quifinanza.it

L’è uno strumento fondamentale per proteggere il proprio immobile da una serie di rischi, come incendi, furti o danni causati da eventi atmosferici. Nonostante non sia sempre obbligatoria per legge, la sua importanza è indiscutibile, poiché offre una tutela economica significativa in caso di imprevisti che potrebbero compromettere la sicurezza e il valore della propria abitazione.: è obbligatoria?In Italia, l’non è generalmente obbligatoria per legge. Tuttavia, esistono situazioni specifiche in cui la sottoscrizione di una polizza assicurativa diventa necessaria:Mutuo ipotecario: quando si richiede un mutuo per l’acquisto di un immobile, le banche richiedono obbligatoriamente la stipula di una polizza incendio e scoppio. Questa copertura tutela sia il proprietario che l’istituto di credito da eventuali danni causati da incendi, esplosioni o scoppi che possano compromettere il valore dell’immobile posto a garanzia del finanziamento.