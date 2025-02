Gravidanzaonline.it - Assegno unico 2025: le novità e cosa è necessario fare per presentare la domanda

Leggi su Gravidanzaonline.it

Come già anticipato, anche nelle famiglie con figli potranno continuare a usufruire dell’; l’Inps, con la Circolare numero 33 del, ha annunciato tutte leche riguardano la misura di sostegno per chi ha figli a carico,in primis per quanto riguarda coloro che già dispongono di un’istanza di Auu approvata, che non saranno tenuti auna nuova richiesta, tranne che nei casi in cui abbiano ricevuto notifiche di decadenza, revoca o rifiuto.Per assicurare il calcolo preciso dell’importo che spetta ovviamente dovrà essere presentato l’Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, valido per il; in assenza di quest’ultimo, a partire da marzo, si riceverà solo l’importo minimo previsto, che quest’anno è stato lievemente alzato, a 57,50 euro per figlio.