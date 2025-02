Lanazione.it - Aspettando la Bomba. La saga esplosiva di Galli

Quasi a sua insaputa è diventato un ricercato e quotatissimo esponente dell’Art Brut, quella degli outsider, ’inventata’ e teorizzata da Jean Dubuffet nella Parigi degli anni Quaranta. Giovanni, nato a Firenze nel 1955, ha interpretato e navigato per istinto in quell’arte ’grezza’, che non segue regole accademiche, ma che ascolta l’istinto, infrange codici narrativi, pone domande senza aspettare risposte. Oggi alle 18 ci sarà anche lui all’Accademia delle Arti del Disegno in via Ricasoli, per l’inaugurazione della mostra che gli è stata dedicata dall’Associazione La Nuova Tinaia, per celebrare i 30 anni d’attività di uno dei più significativi autori dell’Art Brut, a cura di Gustavo Giacosa dal titolo ’la. L’Art Brut di Giovanni’. Per l’artista la ’’ è la metafora del proprio corpo imprigionato, un ordigno che ha in sé le potenzialità rigenerative.