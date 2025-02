ASL Roma 3 | Milito e Maselli in visita al Grassi di Ostia per l’avvio del Servizio LIS

Leggi su Ilfaroonline.it

Questa mattina il Direttore Generale della ASL3, Francescae l’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano, in occasione deldelLIS per persone con disabilità uditiva all’interno dell’Ospedale G.B.dihannoto il Centro Tobia, tra le strutture dell’azienda inserite nel progetto. Ildi interpretariato viene garantito grazie a un accordo tra Evoluzione L.I.S. srl, società leader nel settore, e ASL3.Attraverso l’uso di specifici tablet, ilLIS per non udenti, disponibile h24 e 7 giorni su 7, è stato avviato in fase sperimentale alnel mese dicembre e oggi è disponibile in tante altre strutture: il Dipartimento di Emergenza e Accettazione del, Centro Paraplegici Gennaro Di Rosa di, Codice Rosa, Direzione Sanitariae Nucleo di Cure Primarie, Centro Tobia, Centri di Salute Mentale e negli altri presidi sanitari dell’azienda distribuiti trae Fiumicino.