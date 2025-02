Dilei.it - Ascolti tv del 6 febbraio, Un passo dal cielo 8 ancora contro il Grande Fratello

Undal8 su Rai 1 e ilsu Canale 5 si sono sfidatiuna volta nella lotta per glitv, giovedì sera 6. E il verdetto non può che essere questo.Su Rai 1 nel penultimo episodio di Undal8, (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti), che è sempre salito sul podio dello share, anche settimana scorsa, prosegue la crisi tra Manuela e Nathan che rischiano la vita insieme durante le ricerche del piccolo Michele, scomparso durante le nozze della madre Rosa con il patrigno Mario. Il sospettato numero uno è il padre biologico del bambino, un militare che tutti credevano morto in Siria.Alsu Canale 5 Maxime ha ricevuto unasorpresa. Non sono mancate le batture al vetriolo di Jessica ad Amanda.Geppi Cucciari, che vedremo a Sanremo 2025, ha condotto su Rai 3 Una splendida cornice.