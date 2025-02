Sport.quotidiano.net - Ascoli, l’occhio non è solo al campo. Attesi sviluppi sull’indagine Genco

L’di Cudini si prepara ad affrontare il match di Rimini, ma una nuova bufera rischia di ripercuotersi sull’Calcio. Nelle ultime ore a produrre l’ennesimo scossone all’interno dell’attuale assetto societario del Picchio è stata l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Fermo nei confronti dellaSrl. Azienda di Corridonia facente capo al nuovo membro del cda bianconero Diego Corsalini sulla quale le fiamme gialle hanno focalizzato le attenzioni per un caso di truffa legata al Superbonus che ha portato al sequestro di oltre 1,7 milioni di euro di crediti fiscali inesistenti e al blocco immediato della cessione di altri 14 milioni di crediti. La complessa attività investigativa ha consentito di interrompere un’articolata frode nel settore dei Superbonus edilizi 110% (Sismabonus ed Ecobonus), posta in essere tramite emissione di fatture per operazioni inesistenti, predisposizione di false asseverazioni e apposizioni di visti di conformità da parte dei professionisti coinvolti.