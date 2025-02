Lanazione.it - Artigianato, la carica dei 500. Mostra sempre più internazionale

Oltre 500 espositori, provenienti da tutto il mondo, animeranno la nuova edizione di Mida, ladell’, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 25 aprile al 1° maggio. Un evento che, giunto alla sua 89esima edizione, si conferma punto di riferimento per il settore. La fiera, promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, offrirà un viaggio tra le eccellenze dell’artistico e tradizionale, dal design contemporaneo ai prodotti enogastronomici, fino ai settori della moda, del benessere e dell’arredo. Nata nel 1931, Mida rappresenta la prima fiera certificata del "saper fare" in Italia, testimone dell’evoluzione del mestiere artigiano. "Nel corso di questi 89 anni che hanno visto lo sviluppo di una cultura industriale e il passaggio all’era digitale, gli artigiani hanno avuto un ruolo fondamentale nel traghettare valori identitari nella complessa evoluzione sociale, dindo una capacità ad adattarsi e rinnovarsi facendo leva su creatività, passione e relazioni", commenta Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.