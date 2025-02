Artigianato a Napoli si presenta l’albo nazionale delle botteghe storiche

Leggi su Ildenaro.it

Marco MilanoLediventano patrimonio. Dallo scorso 31 gennaio un albo unisce a livellole attività che raccontano la nostra storia e il saper fare dell’Italia. A tagliare l’ideale nastro inaugurale delsono stati ail presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, il senatore Franco Silvestro presidente della commissione Bicamerale per le Questioni Regionali coordinatore di Forza Italia per la provincia die il coordinatore di Forza Italiae consigliere al comune diIris Savastano in una conferenza convocata al Gran Caffè Gambrinus di. “e’ una battaglia di Forza Italia – ha detto Gasparri – che abbiamo portato avanti con determinazione, grazie al ministro Paolo Zangrillo.