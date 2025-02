Dayitalianews.com - Arrivano i ‘Team Vannacci’: in guerra contro “la vecchia politica” nel nome del generale

Dal primo marzo saranno in campo i nuclei di azione sul territorio neldeleletto al Parlamento Europeo con la LegaDal primo marzo, i nuclei di azione sul territorio che neldeleletto a Strasburgo con la Lega, si muoveranno con una strategia di “‘asimmetrica’, in cui forze minoritarie ma agguerrite agiscono di sorpresa, colpendo l’avversario”. Sulle pagine Facebook, dell’associazione il Mondo al Contrario, c’è spiegato che i team saranno pronti a colpire “laautoreferenziale, quella che mira alle poltrone prima ancora che alle idee. Quella deinti di professione, coloro che hanno fatto allontanare i cittadini dal voto (ormai un italiano su due non va più a votare!)”.I team sul territorio“Dal 1° Marzo – viene reso noto, sempre sulla pagina dell’associazione – scatterà la rivoluzione del Mondo al Contrario: ogni cittadino – previa autorizzazione del Direttivo del Comitato ‘Il Movimento Il Mondo Al Contrario – potrà creare il suocon almeno altri 9 soci che condivideranno l’impresa.