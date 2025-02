Sport.quotidiano.net - Arriva una Lube in grande forma. La Valsa è chiamata a un’impresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

È la squadra più indel momento, dopo la vittoria della Coppa Italia e il nettissimo successo sul campo di Piacenza. LaCivitanova che dopodomani farà visita allaGroup è forse il cliente peggiore da trovare in un contesto nel quale i gialloblù hanno l’acqua alle caviglie e iniziano anche a guardarsi indietro, dopo essersi negati la possibilità di allargare l’orizzonte oltre il settimo posto. Un match infarcito di ex, a partire dai due tecnici, Alberto Giuliani sulla panchina delladal 2011 al 2015, Medei su quella di Modena nella stagione 2011-2012, perre a Stankovic, vera e propria bandiera mai ammainata dei marchigiani, a Jacopo Massari, soprattutto Simone Anzani e Luciano De Cecco, ma anche Mattia Boninfante, regista giovanissimo che ha lasciato Modena alla fine della scorsa stagione, non senza qualche mugugno dei tifosi, soprattutto alla luce dei risultati di oggi.