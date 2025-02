Lanazione.it - Arriva "Choco Varchi": la Festa del Cioccolato a Montevarchi per San Valentino

Arezzo, 7 febbraio 2025 –": ladela Monteper San. Il Sindaco: “Un’occasione per festeggiare in dolcezza con ilartigianale” Dal 14 al 16 febbraio, Montecelebra la dolcezza con la prima edizione di “”, l’evento dedicato alartigianale che trasformerà piazzain un angolo goloso di laboratori, degustazioni e spettacoli. Un weekend speciale, in occasione di San, che promette di rendere ancora più dolce ladegli innamorati, ma anche di coinvolgere famiglie e bambini. La manizione, presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dalla Presidente del CCN Federica Vannelli, insieme all’Artigiano Perugino Fausto Ercolani e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, avrà come protagonisti i maestri cioccolatieri che guideranno i partecipanti in laboratori e show cooking, svelando i segreti della lavorazione del, dalla fava di cacao al prodotto finito.