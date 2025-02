Iltempo.it - Arrestato medico che chiedeva soldi per far saltare le liste d'attesa

Un dirigentein servizio nell'ospedale di Molfetta (Bari) è statodai carabinieri del Nas con le accuse di corruzione, concussione, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini, relative al periodo compreso fra luglio e novembre 2024, hanno consentito di ipotizzare che lo specialista avrebbe gestito il servizio di pubblica utilità della Asl di Bari «in modo privatistico». Ilavrebbe messo in atto un sistema parallelo rispetto al meccanismo di prenotazione ordinario, che gli avrebbe permesso di ottenere compensi illegali per consentire ai pazienti di sottoporsi in modo immediato a visite ed esami che altrimenti sarebbero stati eseguiti dopo molti mesi. Tra di loro ce n'erano alcuni che, seppur esenti dal pagamento del ticket, per eludere ledi, sono stati costretti a corrispondere dai 50 ai 100 euro per la prestazione.