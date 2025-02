Quicomo.it - Arrestato l'uomo minaccioso e violento che spaventava il centro città: il suo cane affidato al canile comunale

Leggi su Quicomo.it

Pomeriggio di tensione ieri in via Maurizio Monti, dove la polizia di Stato haun 32enne senza fissa dimora, di origine tedesca, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali e destinatario, solo poche settimane fa, di una misura cautelare di divieto di dimora in.