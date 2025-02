Lanazione.it - Ariete a caccia della vittoria. Match non da sottovalutare

Continuità. Questo cerca l’nel primocasalingo del girone di ritorno in programma domani alle 18 al palazzetto di San Paolo. Una sfida contro lo Ius Arezzo che, se dal punto di vista tecnico sembra più che abbordabile, da quello mentale e morale è comunque importante per un gruppo giovane e ancora in fase di costruzione delle proprie certezze. Arezzo è ultima in graduatoria con appena tre punti e una solain quindici incontri disputati. All’andata la gara terminò 0-3 per l’che punta a ripetersi. Attenzione, comunque, a nonla grinta delle ragazze allenate da coach Gobbini che possono contare su ragazze di talento come Diouf e su una regista esperta come Chiara Sussi. La rosa dell’Pvp Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini.