Arezzo città groviera | buche toppe e promesse… scadute!

Laè ormai un refrain quotidiano, un tormentone che neanche la più testarda zanzara estiva riesce a superare. L’opposizione lo scorso gennaio era tornata alla carica con la nota di Marco Donati e Valentina Sileno: “I temi del degrado e della manutenzione non solo sono reali, ma meritano attenzione da parte della giunta Ghinelli e dei partiti che la sostengono, oltre al giusto posto nella scala delle priorità.”E come dargli torto? Prendiamo, ad esempio, via Cheren, dove Michele Menchetti, su sollecitazione dei cittadini ormai ridotti a esperti di slalom su strada dissestata, presenta l’ennesima interrogazione. Ah, perché sì, niente di nuovo sul fronte di via Cheren. Nulla di nuovo dal 17 gennaio 2020, data in cui i residenti hanno protocollato una raccolta firme con tanto di reportage fotografico.