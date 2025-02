Åremorden – Gli omicidi di Åre la spiegazione del finale | cosa è successo a Hanna Ahlander?

Leggi su Cinefilos.it

– Glidi Åre, ladel– Glidi Åre è una nuova serie thriller poliziesca in streaming su Netflix che si concentra su due casi dio, svelando il mistero in modo molto avvincente. Adattata dalla serie di romanzi di Viveca Sten, la serie Netflix di cinque episodi copre i contenuti dei suoi primi due libri. Segue un’agente di polizia di nome, che arriva nella città di Are in Svezia, proprio mentre una ragazza adolescente scompare in circostanze misteriose. Siamo poi testimoni di eventi di un paio di mesi dopo, quando viene trovato il corpo smembrato di un uomo, edeve indagare anche su questo caso.Diparla– Glidi Åre?– Glidi Åre inizia con scene di una festa che si tiene a casa di un’adolescente di nome Ebba Niemi, dove un’altra ragazza della sua età la tiene d’occhio in modo sospettoso.