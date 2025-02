Cinemaserietv.it - Åremorden – Gli omicidi di Åre, la recensione: Un thriller nordico da brividi

La serie:– Glidi Åre, 2024. Creata da: Viveca Sten. Cast: Carla Sehn, Henrik Norlén, Aliette Opheim, Johannes Kuhnke, Samuel Fröler.Genere: Crime,, noir. Durata: Circa 45 minuti/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Ambientata nella suggestiva località sciistica di Åre, in Svezia, la serie segue la detective Hanna Ahlander e il suo collega Daniel Lindskog mentre indagano su una serie diche sconvolgono la tranquilla comunità. Tra paesaggi innevati e segreti sepolti, i due dovranno affrontare un’indagine sempre più intricata, mentre Hanna lotta con i suoi demoni personali e un passato difficile.– Glidi Åre combina il fascino delcon un intreccio avvincente e un’atmosfera carica di tensione. A chi è consigliato? Agli amanti del crimee delle atmosfere cupe, a chi ha apprezzato serie come The Killing, Bordertown, e a chi cerca uninvestigativo con paesaggi mozzafiato e personaggi complessi.