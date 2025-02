Ilrestodelcarlino.it - Arco, domani open day in città per scoprire il tiro di campagna

Fra le varie specialità delcon l’ce ne è una poco conosciuta ma affascinante e d’impronta naturalistica: è ildi‘istintivo’. La competizione si svolge infatti in un contesto naturale, su percorsi nei boschi in collina o in montagna. Si usano archi tradizionali, senza mirini e altri accessori, tirando a sagome di animali con mira ‘istintiva’, ovvero senza conoscere la distanza del bersaglio e con ostacoli naturali. Il tutto, va precisato, avviene nel massimo rispetto dell’ambiente e assolutamente senza far male ad animali veri; anzi nei boschi si fanno incontri con lepri, caprioli e falchi e ci si ferma in silenzio ad ammirarli. Ilcon l’dista coinvolgendo sempre più appassionati, che si ritrovano per fare passeggiate tirando frecce nei boschi all’interno di apposti percorsi predisposti con sagome realistiche, ma anche per sfidarsi in appassionanti gare sotto l’egida della Fiarc (Federazione Italiana Arcieridi).