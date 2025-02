Lanazione.it - Aquila. Al Brilli Peri arriva il Seravezza Pozzi

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Domenica alle 14:30 per l’Montevarchi una sfida di prestigio con il: servono punti pesanti, ma non sarà facile vista la caratura dell’avversario. Un test complicato per i rossoblù, chiamati a confermare i progressi visti nell’ultimo turno contro il Poggibonsi, quando sono riusciti a portare via un punto prezioso da un campo difficile con un pareggio per 2-2. La squadra di Atos Rigucci occupa al momento il decimo posto in classifica con 29 punti e, pur mantenendo un buon rendimento offensivo con 28 gol segnati, continua a soffrire troppo in fase difensiva, con 30 reti subite. Nelle ultime cinque partite l’ha raccolto 7 punti, un bottino che ha permesso di mantenere il Montevarchi agganciato alla parte centrale della graduatoria, “a contatto” delle dirette avversarie in campionato.