Apple Cider Vinegar la spiegazione del finale | cosa succede a Belle Gibson spiegato dal creatore e dalla star

Leggi su Cinefilos.it

, ladeldalIldiè statocreatrice Samantha Strauss eKaitlyn Dever, che hannoè successo anei momenti finali dello show. L’originale di Netflix racconta le imprese reali della(Dever), che ha finto di aver curato una falsa diagnosi di cancro al cervello al quarto stadio con rimedi naturali e una dieta sana. La storia vera disi è conclusa con una disastrosa intervista a 60 Minutes , in cui la finta guru della salute ha cercato di evitare di rispondere alle domande sulla realtà della sua diagnosi di cancro. Questo si riflette anche nei momenti finali dello show.Parlando con Tudum di Netflix, Strauss e Dever hannoche ildisottolinea il rimpianto dellaper tutto ciò che ha fatto per promuovere una falsa cura per il cancro.