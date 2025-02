Lanazione.it - Applausi al Centro ginnico Olimpia. Pioggia di medaglie in Toscana

Un’eccellenza pistoiese torna ad affascinare la. Successi e brillanti piazzamenti per ilPistoia alla prima prova della gara a squadre del campionato di serie D, livelli LA, LB e LC, tenutasi tra Montevarchi e Firenze. La formazione allieve, serie D LC3, composta da Emma Pagliai, Giulia Tabarin, Lisa Venuti e Vanessa Lenzi ha conquistato il primo gradino del podio. Vittoria anche per le Junior, serie D LC3, ovvero per Carlotta Ennas, Livia Satti, Emma Turini, Vittoria Celso e Nunzia Meo. Bella affermazione pure per la compagine allieve, serie D LB base, formata da Elena Santoro, Chiara Milione e Vittoria Tulumello. Medaglia d’argento per le Junior-Senior, serie D LB3 base: un bravo, quindi, a Vittoria Dami, Gaia Calabrese, Alessia Forioso, Iris Manzaro e Lucrezia Raugi.