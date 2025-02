Bergamonews.it - Anziana signora aggredita da un cane libero in strada: la padrona non interviene

Leggi su Bergamonews.it

Laha visto il propriopartire all’attacco di un’, ma non è intervenuta per aiutare la. È successo lunedì 3 febbraio intorno alle 16, a Petosino, all’angolo tra via Ca’ de Magn e via Negrisoli.La donna, 84 anni, si è ritrovata all’improvvisodall’animale, razza di tipologia pitbull o amstaff, che si trovavasenza guinzaglio e camminava persotto lo sguardo della proprietaria.Quando ilha morso l’al polpaccio, lanon è intervenuta, è rimasta a guardare a distanza intimando l’di non sventolare la borsa per non far male al, per poi voltare le spalle e andarsene, con l’animale al seguito.Laè stata trasportata in ambulanza in codice giallo, è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi: aveva lesioni alla gamba, ferite in testa e anche una frattura alla mano causata dalla caduta.