Lettera43.it - Antonio Marano è il nuovo presidente di Confindustria Radio Tv

è stato elettodiTv. Il consigliere di amministrazione Rai succede a Francesco Angelo Siddi. Il voto positivo è arrivato nella serata del 6 febbraio. Soddisfatti i dirigenti Rai e lo stesso, che ha parlato di voler guardare al futuro e di un settore, quellotelevisivo, «fondamentale per lo sviluppo del sistema dei media italiano».Chi èè un manager e dirigente televisivo nato in provincia di Foggia nel 1956. Vanta un’esperienza di oltre vent’anni in Rai: ha diretto Rai 2 ed è stato vice direttore generale del Servizio pubblico. Inoltre, tra il 2016 e il 2020, è statodi Rai Pubblicità e dal settembre scorso è consigliere d’amministrazione nel cda Rai. Attualmente è anche il direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina dal 2021.