Primacampania.it - Antonio Conte allenatore del mese di gennaio: sarà premiato al Maradona domenica prossima

NAPOLI –del Napoli, è stato insignito del premio Coach Of The Month per ildi. Il trofeo verrà consegnato prima della sfida tra Napoli e Udinese, in programma9 febbraio alle 20.45 allo stadio “Diego Armando”.Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi, qualità del gioco espresso dalle squadre e comportamento/fair play durante le gare. Il computo finale ha preso in considerazione le giornate dalla 19ª alla 22ª della Serie A.“Il Napoli dista guidando con merito la classifica di una stagione sempre più avvincente e combattuta, con l’autorevolezza e la convinzione proprie del suo– ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -.