Antonelli | L’operazione Zerbin con il Napoli è stata importante

Il General Manager e direttore sportivo del Venezia, Filippo, ha parlato in conferenza stampa per commentare le mosse di mercato fatte dai lagunari in questo inverno. Un mercato decisamente arduo da affrontare che ha portato fra le altre operazioni alla separazione dal capitano della squadra, Joel Pohjanpalo, ceduto al Palermo.: Abbiamo quasi tutti giocatori di proprietàCosì il General Manager: “Abbiamo centrato i vari Marcandalli, Kike Perez, Condé, Candé,magari un po’ in ritardo rispetto a quello che volevamo. Dobbiamo rispettare i tempi del Venezia, ovvero quelli di una squadra che deve rispettare gli equilibri economici e finanziari, facendo uscire prima dei giocatori per poi farne entrare altri. Poi si aggiungono i tempi del Venezia in A. Il Venezia in B è una società molto attrattiva, in A invece deve affermarsi anche in questo senso ed i tempi sono diversi anche per questo motivo.