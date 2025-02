Quotidiano.net - Antitrust indaga su Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette sui prezzi

L'ha avviato un'istruttoria super pratica commerciale scorretta. Lo si legge in una nota. La società non indicherebbe in modo corretto ie gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet. In particolare - si legge -nell'ambito di continue campagne promozionali enfatizzerebbe l'esistenza e la convenienza diribassati e di percentuali di sconto - tra l'altro "a termine" (ad esempio con lo slogan "termina domenica") - calcolati rispetto a ben più elevatipieni che non verrebbero mai o quasi mai applicati.