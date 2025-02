Lapresse.it - Antitrust apre istruttoria su Poltronesofà: possibile pratica commerciale scorretta

Leggi su Lapresse.it

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’nei confronti diper. Durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet, infatti, secondo l’, la società non indicherebbe correttamente i prezzi e gli sconti pubblicizzati. In particolare, scrivel’– nell’ambito di continue campagne promozionali – “enfatizzerebbe l’esistenza e la convenienza di prezzi ribassati e di percentuali di ‘sconto’ – tra l’altro ‘a termine’ (ad esempio con lo slogan ‘termina domenica’) – calcolati rispetto a ben più elevati ‘prezzi pieni’ che, nella sostanza, non verrebbero mai o quasi mai applicati dalla società. In tal modoindurrebbe il consumatore ad acquistare i divani in promozione e ad assumere una decisioneche altrimenti non avrebbe preso”.