Anticipo Serie A Como-Juventus 1-2

22.44 Colpo della Juve che, pur senza brillare, vince 2-1 in casa del. Dopo un buon inizio del(Di Gregorio è attento su Nico Paz e Strefezza), la Juve passa con Kolo Muani, al quarto gol in 3 partite, che, in contropiede, entra in area e trafigge Butez (34'). A fine 1° tempo 1-1 lariano col colpo di testa di Diao su cross di Cutrone (46') Nella ripresa ancora parate di Di Gregorio su Nico Paz e Strefezza. Ci prova Nico Gonzalez. Poi nel finale il 'solito' Kolo Muani fa doppietta su rigore (89') e regala i 3 punti ai bianconeri.