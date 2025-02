Dilei.it - Anticipazioni Dalla strada al palco del 7 febbraio, gli ospiti della finale

Leggi su Dilei.it

La nuova edizione dial, il talent show che celebra il mondo degli artisti di, si avvia alla sua conclusione con l’attesissima puntatadi venerdì 72025. L’appuntamento è su Rai1 alle 21.30, per una serata ricca die di emozioni semplici, quelle che ci hanno condotti fino all’atto conclusivo di questo spettacolo che ha riportato Bianca Guaccero e Nek in prima serata.al, ledel 7Anche quest’anno il format ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me ha convinto il pubblico, portando in prima serata il talento puro e autentico di chi si esibisce nelle piazze e nelle strade d’Italia. E se già le scorse puntate ci hanno regalato momenti indimenticabili, lapromette di essere una vera e propria festamusica.