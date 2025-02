Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 febbraio 2025

Leggi su Zon.it

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 7Brooke ricorda a Hope ciò che rischia di perdere a causa della sua vicinanza a Thomas: una famiglia serena e piena d’amore. La invita a riflettere e a tornare sui propri passi. Alla Forrester, R.J., Eric e Ridge incoraggiano Liam a superare la crisi con Hope, ma Liam insiste nel dire di non riuscire a perdonarla per essersi avvicinata a Thomas. Più tardi, R.J. tenta nuovamente di far ragionare sia Liam che Hope, esortandoli a chiarirsi per il bene della loro famiglia. I due, osservando le loro figlie giocare insieme, non possono fare a meno di commuoversi, consapevoli dell’impatto che la loro separazione potrebbe avere sulle bambine.