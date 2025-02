Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 9 febbraio 2025: maglie Serale, infortunio e ingresso

Leggi su Tvpertutti.it

La corsa verso ildi24 è entrata già nel vivo. La puntata, registrata oggi e che andrà in onda domenica 9, ha visto importanti cambiamenti nel regolamento e nuovi colpi di scena. Se da un lato alcuni allievi hanno conquistato l'ambita maglia del, dall'altro la competizione si fa sempre più dura, con un meccanismo di selezione più rigoroso che potrebbe ribaltare completamente le sorti dei concorrenti in gara.Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno la modalità per accedere aldiè stata completamente rivoluzionata. Non sarà più sufficiente ottenere il via libera dal proprio insegnante di riferimento, ma servirà il consenso unanime di tutta la commissione della categoria. Per i ballerini, la maglia delsarà assegnata solo se tutti e tre i docenti di danza Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo esprimeranno parere positivo.