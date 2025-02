Bergamonews.it - Andò in coma e morì dopo un’iniezione di calmante: “Era agitato, diceva frasi sconnesse”

Leggi su Bergamonews.it

Alzano Lombardo. “Quando sono entrato nella stanza dedicata ai trattamenti sanitari obbligatori ho visto il ragazzo seduto, completamente nudo, con addosso un paio di occhiali da sole e in mano un mazzolino di fiori”. Era in un forte stato di agitazione Jason Mensah Brown, italiano di origini ghanesi, 23 anni, quando è stato accompagnato dalla polizia locale di Alzano Lombardo al pronto soccorso del Pesenti Fenaroli.Era il 24 luglio 2019 e i medici,due tentativi andati a vuoto, gli hanno somministrato del Midazolam, una benzodiazepina usata per calmare l’ansia, sedare o anestetizzare prima di determinati interventi chirurgici: pochi minutiil giovane è andato in arresto cardiaco e non ha più ripreso conoscenza. È morto sei mesiall’ospedale di Zingonia, ridotto a un vegetale.