Liberoquotidiano.it - "Andate a fanc***, siete ossessionati": l'ambasciatore britannico negli Usa perde la testa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una gaffe profondamente imbarazzante per lord Peter Mandelson, ex ministro laburista e prossimoStati Uniti, nominato dal governo di Keir Starmer con l'obiettivo di rafforzare i rapporti con l'amministrazione del presidente Donald Trump. Il punto è che durante un'intervista rilasciata al Financial Times, Mandelson ha perso laquando il giornalista gli ha chiesto della sua passata amicizia con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense al centro di uno scandalo di sfruttamento sessuale. Inizialmente, il veterano del New Labour di Tony Blair, molto chiacchierato per le sue frequentazioni controverse, ha detto di essere rammaricato per aver conosciuto Epstein, non potendo non ricordare la sofferenza delle giovani donne, spesso minorenni, coinvolte nella rete di abusi.