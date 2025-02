Triesteprima.it - Ancora vetrine in frantumi: ladri svaligiano un salone, rubati fondo cassa e profumi

TRIESTE -furti in pieno centro, quando cala il buio. Nella notte ignoti hanno infranto la porta a vetri deldi parrucchiera Un diavolo per capello, attività commerciale di via Principe di Montfort. Ad accorgersi della spaccata è stata la titolare che ha segnalato il tutto al 112.