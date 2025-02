Ilnapolista.it - Anche il Barcellona vittima degli errori arbitrali: nel 5-0 al Valencia manca un rosso per fallo su Pedri – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Non è un buon momento per gli arbitri in Spagna. Dopo il caso sollevato dal Real Madrid, la Federcalcio ha organizzato un incontro per trovare una soluzione agli. Era presente pure il. Nemmeno 24 ore dopo però, è proprio ilha subire un torto che non ha conseguenze sul risultato della partita. Poteva avere però gravi conseguenze sulla salute di, centrocampista blaugrana.Leggi: I club della Liga chiedono sanzioni per il Real Madrid: “sono stanchi della pressione esercitata sugli arbitri” (As)Marca ricostruisce quanto successo:“Durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Re, vinta dalper 0-5 contro ilal Mestalla, il nazionale spagnolo Hugo Guillamón è stato protagonista di un duro intervento sul giocatore del