Amori in pigiama sul palcoscenico. Quante risate a Casalgrande

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo quando cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fare da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. Ma la figura diventa un poligono complesso, finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo di equivoci e di. E’ la intricata trama di "per sei", in scena stasera alle 21 al teatro di, dove si prevede il tutto esaurito per questa rappresentazione di Marco Camoletti con la regia di Marco Rampoldi, con protagonisti attori ben noti al pubblico come Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi, Rufin Doh, per una produzione di Rara Produzione e Cmc/Nidodiragno.