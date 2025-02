Gossipnews.tv - Amici Serale: Prime Lacrime e Nuove Indiscrezioni Scuotono la Casetta!

La tensione sale ad24: trae rinunce, ilsi avvicina e non tutti sono al sicuro. Ecco che cosa è successo nella!L’attesa per ildi24 si fa sempre più intensa, e con essa cresce la tensione tra gli allievi. Il nuovo criterio introdotto da Alessandra Celentano, che prevede l’accesso solo per chi ottiene tre ‘sì’ dai professori, ha cambiato le carte in tavola. La produzione ha accettato questa proposta, rendendo la selezione ancora più dura e mettendo alcuni talenti in seria difficoltà.Una delle scelte più sorprendenti riguarda Nicolò, che ha deciso di rifiutare la maglia delofferta dalla sua coach, Anna Pettinelli. Il cantante ha spiegato di voler conquistare il posto con lo stesso criterio degli altri, senza favoritismi. Una decisione coraggiosa che potrebbe rivelarsi rischiosa: riuscirà davvero a ottenere il consenso di tutti e tre i docenti? Il pubblico seguirà con ansia l’evolversi della sua situazione.