Davidemaggio.it - Amici, anticipazioni puntata di domenica 9 febbraio 2025: primi ammessi al Serale

Leggi su Davidemaggio.it

E’ stata registrata oggi pomeriggio la diciottesimadi24, in onda su Canale 5alle 14. Ecco come sono andate le sfide e le gare e chi ha conquistato la maglia deldiciottesima24: Ilary Blasi tra i giudiciMaria De Filippi ha accolto in studio, tra gli altri, in qualità di giudici delle gare l’ex professoressa diVeronica Peparini per il ballo e la prossima conduttrice di The Couple (che non è altro che il Grande Fratello Duo) Ilary Blasi per il canto.diciottesima24:alDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – il cantante TrigNO e il ballerino Antonio hanno vinto la loro sfida, confermando il posto nella scuola.Si è trattato delle ultime sfide: d’ora in poi si procederà unicamente con i tentativi di accesso al