AMD vende oltre 100 milioni di processori grazie a PS5 ed Xbox Series X|S e non solo

AMD ha chiuso il 2024 con risultati finanziari eccezionali, dimostrando una crescita significativa nei settori Data Center e Client. Sebbene il segmento gaming abbia registrato un calo nel quarto trimestre, la compagnia ha comunque celebrato un traguardo storico:100diper console venduti a livello globale. Questo successo è stato trainato nonda PS5 eXS, ma anche da dispositivi come Steam Deck, Lenovo Legion e ASUS ROG Ally, che hanno adottato soluzioni AMD per le loro architetture hardware.Nel complesso, AMD ha registrato ricavi totali per 25,8 miliardi di dollari nel 2024, con ilsettore gaming che ha generato 2,6 miliardi. Nonostante un calo del 59% nelle entrate gaming nel Q4 rispetto all’anno precedente, l’amministratore delegato Lisa Su ha spiegato che il declino è dovuto alla normalizzazione delle scorte di canale e a un ritorno ai modelli di vendita storici.