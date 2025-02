Amadeus | età altezza peso prima e seconda moglie figli il suo vero nome

Leggi su Caffeinamagazine.it

Amedeo Umberto Rita Sebastiano, conosciuto dal pubblico come, è uno dei conduttori e showman più amati della televisione italiana. Ha condotto programmi di spicco come Festivalbar, vari Quiz Show, il programma Eredità (uno dei più famosi mai andati in onda sulla Rai), L’anno che verrà e Sanremo 2024, che è stato il suo quinto e ultimo festival della canzone italianadi lasciare la Rai. All’interno del mondo dello spettacolo è apprezzato sia per il suo carisma in grado d’intrattenere il pubblico e non risultare mai noioso, sia per la sua capacità di mantenere la calma anche in situazioni più difficili.La carriera diinizia in radio, dove conosce Gerry Scotti e Fiorello con i quali stringe un lungo sodalizio. Il successo in radio lo porta presto all’esordio in televisione,con l’emittente Rai e poi passa a Mediaset.