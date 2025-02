Biccy.it - Alunni ammessi al serale, arriva Ilary Blasi: anticipazioni di Amici

Oggi è stata registrata una nuova puntata didi Maria ed è stato dedicato ampio spazio al passaggio alper glidella scuola mariana. Dopo una serie di prove e valutazioni ad ottenere la maglia sono stati due(questo articolo contiene spoiler, se non voletesu quello che vedrete il 9 febbraio, questo non è il posto che fa per voi).Per l’accesso algli allievi dovranno esibirsi con una coreografia proposta dal prof di appartenenza e i prof di categoria dovranno giudicare l’allievo SOLO su questa e non sul percorso #24 #spoiler— ?????? ?? (@gossiptv) February 7, 2025alin studio: ledella puntata del 9 febbraio didi Maria.La settimana scorsa Giorgia ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi, mentre in questa registrazione si sono sottoposti a delle sfide TrigNO e anche Antonio.