Altre nove travi ‘malate’ Calcoli bilanci registri nel mirino della procura

A crollare è stata la TL309–2P. La trave non poteva reggere "neanche il suo peso proprio", spiega il super perito, Stefano Podestà. A crollare, più precisamente, è stata la sua mensola. Perché altezza, larghezza e armatura (l’acciaio al suo interno) non erano adeguate. Il punto debole era il dente, che ha ceduto sotto il peso del cemento gettato sulla cappa dell’edificio dai manovali. Ma c’è di più. Almeno secondo le testimonianze di un tecnico, che ha raccontato come anche la travecopertura del secondo piano – ancora non posta in opera – era identica a quella "incriminata" e avrebbe presentato gli stessi difetti strutturali. Altri problemi – emersi dalle verifiche – avrebbe poi riscontrato anche al piano terra su ben quattro. Una, non ancora montata, non "avrebbero retto nemmeno il peso proprio".