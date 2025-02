Agi.it - Almasri, un consigliere chiede al Csm di aprire una pratica a tutela del procuratore Lo Voi

Leggi su Agi.it

AGI - Il Csm apra unadelcapo di Roma, Francesco Lo Voi, in relazione alle "gravi e sorprendenti affermazioni pubbliche della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". E' quanto, con un documento depositato stamane, al Comitato di presidenza di Palazzo Bachelet, il togato indipendente Andrea Mirenda. "Sappiamo che non tocca certo al Csm esprimere valutazioni tecniche sull'operato delcapitolino nella cosiddetta vicenda, atteso il doveroso rispetto delle prerogative riservate al tribunale dei ministri. Tuttavia - scrive Mirenda - proprio la peculiare complessità del caso e la conseguente opinabilità delle possibili soluzioni giuridiche, consentono di escludere 'prima facie' qualsivoglia 'abnormità' (in senso tecnico) in quella che si è sostanziata in una semplice 'comunicazione' agli indagati".