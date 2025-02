Quotidiano.net - Almasri Scontro con L’Aja

Agli ancora forti echi delloparlamentare sul caso Alamasri, ieri si è aggiunto un nuovo capitolo, proprio alla vigilia della discussione del caso al Parlamento europeo, martedì prossimo. Ieri, appunto, la Procura internazionale delha ricevuto una denuncia sull’operato del governo italiano per "ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma". Fonti della Corte, tuttavia, hanno precisato che non è stato avviato alcun fascicolo e non sarà aperta alcuna indagine nei confronti del governo italiano. Si tratta, hanno spiegato le stesse fonti, di una delle centinaia di denunce che arrivano alla Procura internazionale, ma non è stata presa alcuna decisione. Però in questa denuncia, sono ancora una volta citati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sui quali sarà acceso un faro a Strasburgo perché, spiega l’europarlamentare Pd, Annalisa Corrado, "il governo deve una spiegazione non solo al Paese ma all’Europa".