Almasri chiesta al Csm una pratica a tutela di Lo Voi | Il procuratore irriso da Meloni

È “inaccettabile” che la critica all’operato dei magistrati “esondi in radicale messa in discussione della funzione giudiziaria stessa, e ciò tanto più quando proviene dai vertici dello Stato”. Con queste parole il giudice Andrea Mirenda, membro togato indipendente del Consiglio superiore della magistratura, ha chiesto l’apertura di unadeldi Roma Francesco Lo Voi, attaccato dalla premier Giorgiadopo averla iscritta nel registro degli indagati per il caso(video). “Esula dalla normale dialettica istituzionale”, scrive Mirenda, “irridere ildi Roma additandolo come “lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona”, adombrando poi una sorta di movente politico dell’insol perché scaturita da denuncia di parte avversa”, cioè l’ex sottosegretario Idv Luigi Li Gotti (con un lungo passato nel Movimento sociale italiano).