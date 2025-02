Ilfattoquotidiano.it - Almasri, al ministero era pronto l’atto per tenere dentro il generale. Ma Nordio non lo ha firmato

C’era una bozza di atto, preparata dagli uffici deldella Giustizia, che avrebbe potuto evitare la scarcerazione di Osema. Ma il ministro Carloha scelto di non firmarla. A scriverlo sono Repubblica e il Corriere: nei giorni successivi all’arresto dellibico, si legge nei retroscena pubblicati dai due quotidiani, i funzionari di via Arenula si erano messi al lavoro per sanare il presunto vizio di forma di quell’operazione, cioè la mancata interlocuzione preventiva tra la Corte penale internazionale e il governo. Per farlo bastava che ilchiedesse alla Corte d’Appello di Roma, tramite il procuratore, di convalidare l’arresto e disporre la custodia cautelare in carcere in vista dell’estradizione. Nonostante la bozza già pronta, però,non si muove: ignora la richiesta del procuratoree “costringe” i giudici a liberare il presunto criminale di guerra.