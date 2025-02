Quotidiano.net - Almasri, al ‘Gran circo’ del Parlamento. Orsina e il dibattito in Aula: “Toni inadatti alla gravità del tema”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 febbraio 2025 – L’omino di burro. Mangiafuoco. Il presidente del coniglio. Mai unparlamentare si era svolto a colpi di battute quasi di avanspettacolo come è successo sul caso. Anche se l’argomento era serio e grave come pochi. Giovanni, storico e politologo dell’Università Luiss-Guido Carli ha naturalmente seguito con interesse l’intera discussione. Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) and Italian Justice Minister Carlo Nordio during a press conference at the end of a meeting of the Council of Ministers, 7 September 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI Professore, che impressione le ha fatto questo florilegio di battute eda comizio? “Un brutto spettacolo, soprattutto perché si trattava di uncon una sua specifica ed elevatissima drammaticità: il conflitto tra i diritti e l’interesse nazionale.