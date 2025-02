Ilgiorno.it - Alluce Valgo, l’operazione mini invasiva in giornata e senza prericovero: come avviene e vantaggi

Bergamo, 7 febbraio 2025 – Soffri di dito a cipolla, difficoltà a camminare e osso dell’sporgente? Hai il cosiddetto? Grazie ad un’innovativa tecnicaper la chirurgia del piede, gli ortopedici dell’ASST Bergamo Ovest dell’Ospedale di Romano di Lombardia e di Treviglio-Caravaggio operano la dolorosa e invalidante patologia indolore e con tempi di recupero molto rapidi. Per far ciò, l’équipe non richiede altro che una radiografia del piede e nessunnei giorni precedenti (questo il benefit più rilevante rispetto ad altre strutture che utilizzano simili tecnichenvasive). “L’– illustra Raymond Klumpp, Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio - è una patologia molto fastidiosa e frequente che colpisce soprattutto le donne.